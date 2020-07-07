Как "зацвело" у берегов Черное море, увидели даже из космоса – спутниковые фото

В Госкосмосе показали, как на стыке июня и июля 2020 года "зацвели" водоросли в прибрежной полосе северо-западной части Черного моря.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В качестве индикатора загрязнения воды и количества биомассы фитопланктона использован хлорофилл а, который косвенно позволяет оценить интенсивность цветения водорослей в водоемах. Чем темнее красный цвет на видео - тем выше уровень "цветения" моря и заливов.

Для создания видео были использованы данные дистанционного зондирования Земли с двух спутников — Sentinel-3A и Sentinel-3B, которые с высоты 814 км снимают поверхность Земли в дюжине спектральных диапазонов, работая по программе Евросоюза Copernicus. LIGA.net освещала запуск второго аппарата в апреле 2018-го.

Как выглядит из космоса замерзший и заснеженный Днепр — четвертая по длине река Европы, показали в блоге NASA.

Как мы выглядим в космосе с 1 млн км: фото с марсианского кубсата

На днях космическую станцию увели от катастрофического столкновения с советским мусором.

Смотрите фото: Спутник ЕС сделал впечатляющий снимок Херсонской области с высоты 786 км