Как "зацвело" у берегов Черное море, увидели даже из космоса – спутниковые фото

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Фото сделаны с 28 июня по 1 июля

В Госкосмосе показали, как на стыке июня и июля 2020 года "зацвели" водоросли в прибрежной полосе северо-западной части Черного моря.

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В качестве индикатора загрязнения воды и количества биомассы фитопланктона использован хлорофилл а, который косвенно позволяет оценить интенсивность цветения водорослей в водоемах. Чем темнее красный цвет на видео - тем выше уровень "цветения" моря и заливов.

    Для создания видео были использованы данные дистанционного зондирования Земли с двух спутников — Sentinel-3A и Sentinel-3B, которые с высоты 814 км снимают поверхность Земли в дюжине спектральных диапазонов, работая по программе Евросоюза Copernicus. LIGA.net освещала запуск второго аппарата в апреле 2018-го. 

    Смотрите фото: Спутник ЕС сделал впечатляющий снимок Херсонской области с высоты 786 км

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    Теги: водоросли, спутник, космос, черное море, цветение, гкау, госкосмос
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