Спутник ЕС сделал впечатляющий снимок Херсонской области с высоты 786 км – фото

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Регион на юге Украины для большей наглядности показан в ложном цвете

Европейское космическое агентство показало, как летом из космоса выглядит юг Украины, в частности регион на восток от Херсона. Ролик размещен на YouTube-канале ESA.

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Снимок сделал один из двух спутников дистанционного зондирования Sentinel-2, которые с высоты 786 км снимают поверхность Земли в 13 спектральных диапазонах, работая по программе Евросоюза Copernicus.

Юг Украины для высокой контрастности изображения показан в ложном цвете (ближний инфракрасный диапазон): из-за этого растительность выглядит ярко-красной. Круглые формы – поля с ирригационной системой, где ферма с разбрызгивателем вращается вокруг центральной оси.

Еще на снимках видно Каховское водохранилище на Днепре, проходящие через с/х поля каналы, уникальная для этой широты пустыня Олешковские пески, сеть соленых заболоченных лагун Сиваша рядом с временно оккупированным Крымом.

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"Из-за благоприятного климата и наличия пахотных земель сельское хозяйство играет большую роль в экономике Украины, – рассказывает закадровый голос. – На этом фото, снятом 26 июня 2019 года, на ландшафте доминирует лоскутное одеяло из с/х полей. Основными зерновыми культурами Украины являются озимая пшеница, яровой ячмень и кукуруза".

Скачать полное фото в TIFF-формате (345 Мб) и в JPEG (1,1 Мб).

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Теги: спутник, Херсон, космос, esa, copernicus, олешковские пески, каховское водохранилище, Sentinel-2
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