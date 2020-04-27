"Кувыркающаяся в космосе веб-камера". Спутник Ирана бесполезен, считают в США

Маловероятно, что первый военный спутник Ирана Noor-1, который 22 апреля ближневосточная страна вывела на орбиту, чем-либо полезен для нужд разведки. Об этом написал в Twitter командующий Космическими силами США Джон Рэймонд.

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18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США, которая отслеживает все объекты в околоземном пространстве, охарактеризовала "Свет-1" как кубсат (наноспутник) габаритов 3U, то есть объемом в три кубических дециметра. В их каталоге он получил номер SATCAT 45529.

"Иран утверждает, что он способен делать снимки. Фактически, это кувыркающаяся в космосе веб-камера, и маловероятно, что она предоставляет какие-то разведданные", – написал генерал США, добавив ироничный хэштег "#скосмосомтяжело".

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По состоянию на 27 апреля нет данных, что вращение "Нур-1" смогли стабилизировать.

22 апреля 2020 года Иран с помощью двухступенчатой ракеты Qased вывел на орбиту с высотой 425 км свой первый военный спутник Noor-1.

По другим данным, Noor-1 – кубсат формата 6U.

За последние 11 лет КСИР забросил на орбиту пять спутников.

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