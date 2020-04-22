Иран успешно отправил на орбиту первый военный спутник: видео

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В Иране Корпус стражей исламской революции заявил об успешном запуске первого военного спутника страны

Сегодня, 22 апреля, в Иране Корпус стражей исламской революции заявил об успешном запуске первого военного спутника страны. Об этом сообщает Reuters.

"Первый военный спутник Ирана, Noor, был запущен сегодня утром из центральной пустыни Ирана. Запуск был успешным, и спутник вышел на орбиту", - сказали на государственном телевидении.

Спутник Noor, название которого переводится как "свет", находится на орбите на высоте 425 км над земной поверхностью.

Отмечается, что для запуска Noor использовали ракету Qased (переводится как "посыльный"). Подробности технологии не раскрываются.

"В трехступенчатой ​​пусковой установке Qased используется сочетание твердого и жидкого топлива", – сказано в сообщении.

По телевидению показали, что на ракете был написан стих Корана, который мусульмане часто повторяют во время путешествия: "Слава Тому, кто подчинил это нам, поскольку мы никогда не смогли бы сделать это своими собственными усилиями".

Представители США выразили опасения, что баллистическая технология дальнего радиуса действия, использованная для вывода спутников на орбиту, также может быть применена для запуска ядерных боеголовок.

Тегеран заявил, что никогда не занимался разработкой ядерного оружия.

  • 25 января замглавы ядерного агентства Ирана Али Асгар Зареан заявил, что Иран имеет возможность обогащать уран в любом процентном соотношении, если власти страны примут такое решение.
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Теги: спутник, Иран, космос, Noor
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