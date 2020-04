Как звучит Земля в космосе. ESA записали "песню" магнитного поля планеты – аудио

Космический аппарат BepiColombo, запущенный Европейским (ESA) и Японскими (JAXA) космическими агентствами, записал звучание магнитного поля Земли. Аудиозапись опубликовали в Twitter-аккаунте миссии.

Звуки удалось записать с помощью магнитометра, установленного на борту аппарата.

Hello Earthlings! I made some music for you! I'm not sure about the right name for the song. Maybe 'The Sound of the Magnetic Field'? Do you think it's good? I recorded it just for you with the help of my magnetometer instrument built by@tuBraunschweig and @IWF_oeaw pic.twitter.com/PR0i0ghW6n