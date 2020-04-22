Коронавирус. Как специалисты NASA работают на Марсе из дома – фото

Марс (иллюстративное фото - deposiphotos.com)

В связи с пандемией коронавирусной болезнь COVID-19 часть сотрудников NASA перешли на удаленный режим работы, в их числе и пилоты марсохода Curiosity. Об этом пишет пресс-служба Агентства.

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Ученые перевезли домой мониторы и гарнитуры, но не все оборудование из JPL (Лаборатории реактивного движения) удалось забрать. Например, они не могут использовать специальные 3D-очки, которые быстро переключаются между левым и правым обзором и помогают им понять, куда вести Curiosity и как далеко они могут вытянуть роботизированную руку.

Для таких очков требуются и высокопроизводительные компьютеры с продвинутыми видеокартами, которые остались в JPL. Поэтому для работы на домашнем ПК пилоты используют обычные красно-синие очки. Они не так удобны, но все же подходят для управления ровером.

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Помимо технических аспектов, проблемой стало взаимодействие в команде. Для программирования каждой последовательности действий ровера могут задействовать около 20 человек.

"Обычно мы все в одной комнате, обмениваемся экранами, изображениями и данными. Люди разговаривают небольшими группами по всей комнате", - объясняет руководитель команды Алисия Олбо.

Сейчас для коммуникации используют видеоконференции и мессенджеры, что занимает от одного до двух дополнительных часов в день. Руководителю научно-исследовательской группы Кэрри Бридж приходится мониторить около 15 чатов одновременно.

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Несмотря на трудности изоляции, команде удается управлять ровером. Например, в удаленном режиме они уже просверлили образец породы у местности Эдинбург и сделал атмосферные наблюдения у горы Шарп.

NASA набирает астронавтов для участия в программе Artemis - экспедициях на Луну и Марс. К 2024 году планируется полет на Луну. Астронавты должны будут ступить туда, где не было ноги человека - на Южный полюс спутника Земли. К 2028 году на Луне должны построить базу и создать постоянное присутствие человека.

набирает астронавтов Главная цель программы – подготовиться к новой эре космических открытий – полету на Марс. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что высадка на красной планете вполне осуществима к 2035 году.

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Фото - NASA, JPL-Caltech