NASA показали дыру на Марсе. Ее могут использовать при колонизации – фото

Дыра, Марс (фото - NASA, JPL, U. Arizona)

Дыра на склоне вулкана Гора Павлина (Pavonis Mons) на Марсе является входом в подземную пещеру, которая может укрывать марсианские формы жизни от суровых внешних условий. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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Специалисты обнаружили загадочную дыру еще в 2011 году с помощью аппарата HiRISE на борту робота- разведчика Марса, который по сей день вращается вокруг красной планеты.

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Спустя годы изучения снимков астрономы пришли к выводу: кратер шириной около 35 метров ведет в подземную пещеру глубиной около 20 метров. Пещера – частично осветлена.

Ученые отмечают, что такие дыры и пещеры представляют особый интерес, поскольку они укрывают от суровых условий на поверхности Марса. Подобные "марсианские бункеры", во-первых, могли бы стать укрытием для марсианских форм жизни, во-вторых, их могут использовать будущие межпланетные исследователи и марсианские роботы.

В NASA добавили, что вокруг дыры есть еще едва заметный круговой кратер. Почему он появился, науке пока непонятно в той же степени, насколько неясно и происхождение самой дыры.

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Главная цель – подготовиться к новой эре космических открытий – полету на Марс. Директор NASA NASA набирает астронавтов для участия в программеэкспедициях на Луну и Марс. К 2024 годуполет на Луну. Астронавты должны будут ступить туда, где не было ноги человека - на Южный полюс земного спутника. К 2028 году на Луне должны построить базу и создать постоянное присутствие человека.Главная цель – подготовиться к новой эре космических открытий – полету на Марс. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что высадка на красной планете вполне осуществима к 2035 году.



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