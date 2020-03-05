NASA показали дыру на Марсе. Ее могут использовать при колонизации – фото

Дыра на склоне вулкана Гора Павлина (Pavonis Mons) на Марсе является входом в подземную пещеру, которая может укрывать марсианские формы жизни от суровых внешних условий. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное
Специалисты обнаружили загадочную дыру еще в 2011 году с помощью аппарата HiRISE на борту робота- разведчика Марса, который по сей день вращается вокруг красной планеты.
Смотрите также: Марсоход Curiosity показал рекордную панораму Красной планеты: 1,8 млрд пикселей
Спустя годы изучения снимков астрономы пришли к выводу: кратер шириной около 35 метров ведет в подземную пещеру глубиной около 20 метров. Пещера – частично осветлена.
Ученые отмечают, что такие дыры и пещеры представляют особый интерес, поскольку они укрывают от суровых условий на поверхности Марса. Подобные "марсианские бункеры", во-первых, могли бы стать укрытием для марсианских форм жизни, во-вторых, их могут использовать будущие межпланетные исследователи и марсианские роботы.
В NASA добавили, что вокруг дыры есть еще едва заметный круговой кратер. Почему он появился, науке пока непонятно в той же степени, насколько неясно и происхождение самой дыры.
Читайте также: Проект "Психея". Что NASA ищет на уникальном астероиде между Марсом и Юпитером