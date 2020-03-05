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NASA показали дыру на Марсе. Ее могут использовать при колонизации – фото

NASA показали дыру на Марсе. Ее могут использовать при колонизации – фото - Фото
Дыра, Марс (фото - NASA, JPL, U. Arizona)
05.03.2020, 15:43

Дыра на Марсе ведет в подземную пещеру. Почему она появилась, ученые не знают, но считают, что в ней можно укрыться от суровых условий красной планеты

Дыра на склоне вулкана Гора Павлина (Pavonis Mons) на Марсе является входом в подземную пещеру, которая может укрывать марсианские формы жизни от суровых внешних условий. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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Специалисты обнаружили загадочную дыру еще в 2011 году с помощью аппарата HiRISE на борту робота- разведчика Марса, который по сей день вращается вокруг красной планеты.

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Спустя годы изучения снимков астрономы пришли к выводу: кратер шириной около 35 метров ведет в подземную пещеру глубиной около 20 метров. Пещера – частично осветлена.

Ученые отмечают, что такие дыры и пещеры представляют особый интерес, поскольку они укрывают от суровых условий на поверхности Марса. Подобные "марсианские бункеры", во-первых, могли бы стать укрытием для марсианских форм жизни, во-вторых, их могут использовать будущие межпланетные исследователи и марсианские роботы.

В NASA добавили, что вокруг дыры есть еще едва заметный круговой кратер. Почему он появился, науке пока непонятно в той же степени, насколько неясно и происхождение самой дыры.

СПРАВКА. NASA набирает астронавтов для участия в программе Artemis - экспедициях на Луну и Марс. К 2024 году планируется полет на Луну. Астронавты должны будут ступить туда, где не было ноги человека - на Южный полюс земного спутника. К 2028 году на Луне должны построить базу и создать постоянное присутствие человека.

Главная цель  – подготовиться к новой эре космических открытий – полету на Марс. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что высадка на красной планете вполне осуществима к 2035 году.


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Марк Сировой
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nasa Марс колонизация пещера дыра гора павлина
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