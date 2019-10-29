Херсон под угрозой песчаных бурь: незаконно рубят лес у пустыни

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По словам местного губернатора Юрия Гусева, за последние три года вокруг Олешковских песков было выявлено 520 незаконных рубок леса

Этой осенью полицейские патрули остановили около 50 автомобилей с древесиной и песком, которые ехали с территории крупнейшего рукотворного леса в Европе - заградительных насаждений по периметру Олешковских песков в Херсонской области. Об этом у себя в Facebook написал руководитель ХОГА Юрий Гусев.

"Эти преступления имеют очевидную коммерческую направленность и, вероятно, совершены организованными группами. С такими темпами вырубки Олешковский лес может значительно уменьшиться, а затем совсем исчезнуть. Наш лес не только защищает от песчаных бурь, но и сдерживает расширение Олешковской пустыни", - сообщил он.

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Площадь пожаров в 2019 году составила 166 га, однако осенью 2019-го уже высажено 64 га леса, еще 31 га - восстановлено.

Видео: khers-on.com

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Теги: экология, Херсон, олешковские пески, вырубка
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