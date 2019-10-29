Херсон под угрозой песчаных бурь: незаконно рубят лес у пустыни

Этой осенью полицейские патрули остановили около 50 автомобилей с древесиной и песком, которые ехали с территории крупнейшего рукотворного леса в Европе - заградительных насаждений по периметру Олешковских песков в Херсонской области. Об этом у себя в Facebook написал руководитель ХОГА Юрий Гусев.

"Эти преступления имеют очевидную коммерческую направленность и, вероятно, совершены организованными группами. С такими темпами вырубки Олешковский лес может значительно уменьшиться, а затем совсем исчезнуть. Наш лес не только защищает от песчаных бурь, но и сдерживает расширение Олешковской пустыни", - сообщил он.

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Площадь пожаров в 2019 году составила 166 га, однако осенью 2019-го уже высажено 64 га леса, еще 31 га - восстановлено.

Видео: khers-on.com