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В Одессе "зацвело" море: купаться не советуют на пяти пляжах - фото

В Одессе "зацвело" море: купаться не советуют на пяти пляжах - фото - Фото
Фото: Facebook, Viknianskiy Nikolay
01.07.2020, 10:03

На пяти одесских пляжах не рекомендуют купаться из-за "цветения" воды

В Одессе к берегу прибило волнами много водорослей, которые на жаре начали разлагаться и запустили процесс "цветения" моря. Об этом сообщает пресс-служба Одесского облуправления Госпродпотребслужбы.

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Областной лабораторный центр МОЗ взял в акватории 48 проб воды. Результаты исследования показали, что морская вода не соответствует нормам на пляжах Дельфин и Аркадия, а также на 10-й, 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана.

Также не рекомендуется потреблять выловленную у берега рыбу и другие морепродукты из-за того, что "ядовитые вещества, которые сопровождают цветение морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей".

"Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. Поэтому Госпродпотребслужба предостерегает население от купания в такой воде, особенно детей", - говорится в сообщении.

Наталия Софиенко
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