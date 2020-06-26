Разлив из танкера Delfi. В Одессе закрыли пляж Дельфин

Танкер Delfi возле одесского пляжа (Фото: omr.gov.ua)

Власти Одессы закрыли городской пляж "Дельфин" из-за утечки топлива из танкера Delfi. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, сославшись на решение комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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В связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов из танкера, "а также учитывая информацию Государственной экологической инспекции в Одесской области о превышении нормы нефтепродуктов и загрязнении воды в районе траверсов 10 и 10а пляжа Дельфин, комиссия приняла решение об ограничении доступа отдыхающих на пляж в этом районе побережья", - говорится в сообщении.