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Разлив из танкера Delfi. В Одессе закрыли пляж Дельфин

Разлив из танкера Delfi. В Одессе закрыли пляж Дельфин - Фото
Танкер Delfi возле одесского пляжа (Фото: omr.gov.ua)
26.06.2020, 17:02

В связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов с танкера Delfi в Одессе решили закрыть пляж Дельфин

Власти Одессы закрыли городской пляж "Дельфин" из-за утечки топлива из танкера Delfi. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, сославшись на решение комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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В связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов из танкера, "а также учитывая информацию Государственной экологической инспекции в Одесской области о превышении нормы  нефтепродуктов и загрязнении воды в районе траверсов 10 и 10а пляжа Дельфин, комиссия приняла решение об ограничении доступа отдыхающих на пляж в этом районе побережья", - говорится в сообщении. 

  • 21 ноября 2019 года ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу Дельфин, где оно и село на мель. Длина судна - 60 метров, ширина - 10 м. Водоизмещение - около 1600 тонн. Сначала экипаж отказывался эвакуироваться, но затем всех моряков спасли. Загрязнение превысило норму в 53 раза.
  • 21 июня 2020 года произошел разлив нефтепродуктов из танкера. На опубликованном журналистами фото с дрона видно, что пятно частично распространилось за траверсы соседнего пляжа, где были отдыхающие.
  • 22 июня глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый сообщил, что судно может пролежать у пляжа до осени. Все это время инспекторы Госэкоинспеции будут мониторить качество воды у танкера.
  • В прокуратуре заверяют, что с помощью квадрокоптера установили - наличие затемнения воды является шлейфом естественного происхождения. А Черное море возле затонувшего танкера Delfi в Одессе по состоянию на 23 июня не загрязнено нефтепродуктами.

Наталия Софиенко
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