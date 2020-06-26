Разлив из танкера Delfi. В Одессе закрыли пляж Дельфин

Власти Одессы закрыли городской пляж "Дельфин" из-за утечки топлива из танкера Delfi. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, сославшись на решение комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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В связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов из танкера, "а также учитывая информацию Государственной экологической инспекции в Одесской области о превышении нормы нефтепродуктов и загрязнении воды в районе траверсов 10 и 10а пляжа Дельфин, комиссия приняла решение об ограничении доступа отдыхающих на пляж в этом районе побережья", - говорится в сообщении.
- 21 ноября 2019 года ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу Дельфин, где оно и село на мель. Длина судна - 60 метров, ширина - 10 м. Водоизмещение - около 1600 тонн. Сначала экипаж отказывался эвакуироваться, но затем всех моряков спасли. Загрязнение превысило норму в 53 раза.
- 21 июня 2020 года произошел разлив нефтепродуктов из танкера. На опубликованном журналистами фото с дрона видно, что пятно частично распространилось за траверсы соседнего пляжа, где были отдыхающие.
- 22 июня глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый сообщил, что судно может пролежать у пляжа до осени. Все это время инспекторы Госэкоинспеции будут мониторить качество воды у танкера.
- В прокуратуре заверяют, что с помощью квадрокоптера установили - наличие затемнения воды является шлейфом естественного происхождения. А Черное море возле затонувшего танкера Delfi в Одессе по состоянию на 23 июня не загрязнено нефтепродуктами.
Наталия Софиенко