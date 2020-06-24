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Разлив из танкера. Море у Delfi не загрязнено нефтепродуктами - прокуратура

Разлив из танкера. Море у Delfi не загрязнено нефтепродуктами - прокуратура - Фото
Танкер Delfi возле одесского пляжа (Фото: omr.gov.ua)
24.06.2020, 11:54

В прокуратуре заверяют, что с помощью квадрокоптера установили - наличие затемнения воды является шлейфом естественного происхождения

Черное море возле затонувшего танкера Delfi в Одессе по состоянию на 23 июня не загрязнено нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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"Во время осмотра места происшествия повреждения защитных бонов факта возможного выброса нефтепродуктов из затонувшего танкера Delfi не установлено. В частности, визуальных следов загрязняющих веществ на побережье не обнаружено, вода в прибрежной акватории чистая",- отметили в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что с помощью квадрокоптера установлено, что наличие затемнения воды является шлейфом естественного происхождения.

Также по предварительным результатам забора проб воды наличие нефтепродуктов не обнаружено. Результаты контрольных проб воды устанавливают специалисты независимой лаборатории, ожидаются официальные выводы комиссии, которая обследовала побережье.

  • 21 ноября 2019 года ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу Дельфин, где оно и село на мель. Длина судна - 60 метров, ширина - 10 м. Водоизмещение - около 1600 тонн. Сначала экипаж отказывался эвакуироваться, но затем всех моряков спасли. Загрязнение превысило норму в 53 раза.
  • 21 июня произошел разлив нефтепродуктов из танкера. На опубликованном журналистами фото с дрона видно, что пятно частично распространилось за траверсы соседнего пляжа, где были отдыхающие.

Читайте также: Разлив из танкера Delfi. В Госэкоинспекции рассказали о масштабах загрязнения

Арина Толина
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