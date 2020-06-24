Разлив из танкера. Море у Delfi не загрязнено нефтепродуктами - прокуратура

Танкер Delfi возле одесского пляжа (Фото: omr.gov.ua)

Черное море возле затонувшего танкера Delfi в Одессе по состоянию на 23 июня не загрязнено нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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"Во время осмотра места происшествия повреждения защитных бонов факта возможного выброса нефтепродуктов из затонувшего танкера Delfi не установлено. В частности, визуальных следов загрязняющих веществ на побережье не обнаружено, вода в прибрежной акватории чистая",- отметили в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что с помощью квадрокоптера установлено, что наличие затемнения воды является шлейфом естественного происхождения.

Также по предварительным результатам забора проб воды наличие нефтепродуктов не обнаружено. Результаты контрольных проб воды устанавливают специалисты независимой лаборатории, ожидаются официальные выводы комиссии, которая обследовала побережье.

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