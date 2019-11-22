В заливе Одессы сел на мель танкер, идет спасательная операция

Фото: Александр Гиманов/dumskaya.net

Поздно вечером 21 ноября появилось сообщение, что на рейде одесского порта терпит бедствие небольшой танкер-бункеровщик Delfi под флагом Молдовы. Позднее судно с отказом двигателя сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы, где оно село на мель примерно в километре от пляжа "Дельфин", пишет Думская.

На борту находятся, по некоторым данным, не менее 15 человек.

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В море ночью был сильный шторм (скорость ветра 12 м/с и высота волны - почти 2,5 м), что мешало спасательной операции с несколькими судами.

Фото: marinetraffic.com

До того как Delfi сел на мель, спасатели пытались подойти и снять экипаж, но не смогли этого сделать. Моряки на борту говорят, что у бункеровщика нет топлива, и отказались эвакуироваться. Пока судно сидит на мели на якоре. Спасательная операция возобновится утром.

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