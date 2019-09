Пожар в океане. В США перевернулся грузовой корабль: видео

У атлантического побережья американского штата Джорджия перевернулся грузовой корабль Golden Ray, перевозивший автомобили. Об этом сообщает Служба береговой охраны США.

Судно по неизвестной причине завалилось на левый борт около 2 часов ночи 8 сентября. Сразу же после этого на нем вспыхнул пожар.

Сначала спасателям удалось эвакуировать 20 членов экипажа. Чтобы спасти еще четверых - пришлось проделывать отверстие в корпусе корабля.

