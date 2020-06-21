Одесса. Из затонувшего на пляже танкера Delfi разлилось топливо - фото

21 ноября 2019 года ночью танкер Delfi с отказом двигателя

в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу Дельфин, где оно и село на мель.

Длина судна - 60 метров, ширина - 10 м. Водоизмещение - около 1600 тонн. Сначала экипаж отказывался эвакуироваться, но затем

. Загрязнение

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