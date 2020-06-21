Одесса. Из затонувшего на пляже танкера Delfi разлилось топливо - фото

На пляже Дельфин в Одессе, где прошлой осенью затонул танкер Delfi, произошел разлив топлива. Об этом сообщает Думская.
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По данным издания, топливо распространилось и на воды соседнего пляжа, куда допущены отдыхающие.
В горсовете заявили, что оперативно доставили на место сорбент и локализовали утечку.
Сейчас на месте ведется работа с людьми: им объясняют, что купаться нельзя. Специалисты берут воду для проведения замеров уровня загрязнения.
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Фото - dumskaya.net