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Одесса. Из затонувшего на пляже танкера Delfi разлилось топливо - фото

Одесса. Из затонувшего на пляже танкера Delfi разлилось топливо - фото - Фото
Танкер Dlefi в Одессе, утечка топлива (фото - Dumskaya.net)
21.06.2020, 14:30

По данным местных СМИ, топливо из затонувшего в Одессе танкера Delfi распространилось в сторону пляжа с отдыхающими

На пляже Дельфин в Одессе, где прошлой осенью затонул танкер Delfi, произошел разлив топлива. Об этом сообщает Думская.

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По данным издания, топливо распространилось и на воды соседнего пляжа, куда допущены отдыхающие.

В горсовете заявили, что оперативно доставили на место сорбент и локализовали утечку.

Сейчас на месте ведется работа с людьми: им объясняют, что купаться нельзя. Специалисты берут воду для проведения замеров уровня загрязнения.

  • 21 ноября 2019 года ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу Дельфин, где оно и село на мель. Длина судна - 60 метров, ширина - 10 м. Водоизмещение - около 1600 тонн. Сначала экипаж отказывался эвакуироваться, но затем всех моряков спасли. Загрязнение превысило норму в 53 раза.
  • В мэрии Одессы говорят, что для ликвидации танкера потребуется 120 дней - и, вероятно, он пролежит на пляже до осени.

Читайте также: Затонувший танкер Delfi участвовал в схемах Курченко - Думская

Фото - dumskaya.net

 

 

Марк Сировой
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