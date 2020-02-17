Танкер Delfi может пролежать на мели до осени - вице-мэр Одессы

Фото: Думская

Вице-мэр Одессы Андрей Котляр считает, что танкер Delfi, попавший на мель у пляжа Одессы 21 ноября, пролежит там до конца лета. Об этом пишет Думская.

По его словам, до 31 марта у собственника есть возможность начать работы по удалению танкера из зоны пляжа, однако он "затягивает процесс и, скорее всего, не будет этого делать". Соответственно, одесский порт после этого срока объявит тендерные процедуры. "И только после этого что-то начнется – для ликвидации судна потребуется 120 дней. Так что мы проведем лето с Delfi. Думаю, оно закончится, а он будет здесь", - сказал Котляр на аппаратном совещании в мэрии.

Директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов рассказал, что во время курортного сезона придется выставить охрану и буйковое заграждение. Установка заграждения обойдется в 35 000 грн, оплата восьми человек охраны - в 64 000 грн в месяц, а для патрулирования на катере необходимо закупить тонну топлива, что обойдется еще в 30 000 грн.

21 ноября 2019 года ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу Дельфин, где оно и село на мель. Длина судна - 60 метров, ширина - 10 м. Водоизмещение - около 1600 тонн. Сначала экипаж отказывался эвакуироваться, но затем всех моряков спасли . Загрязнение превысило норму в 53 раза .

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