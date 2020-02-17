Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Танкер Delfi может пролежать на мели до осени - вице-мэр Одессы

Танкер Delfi может пролежать на мели до осени - вице-мэр Одессы - Фото
Фото: Думская
17.02.2020, 16:38

Оплата охраны во время курортного сезона обойдется городу в 64 000 грн в месяц

Вице-мэр Одессы Андрей Котляр считает, что танкер Delfi, попавший на мель у пляжа Одессы 21 ноября, пролежит там до конца лета. Об этом пишет Думская.

По его словам, до 31 марта у собственника есть возможность начать работы по удалению танкера из зоны пляжа, однако он "затягивает процесс и, скорее всего, не будет этого делать". Соответственно, одесский порт после этого срока объявит тендерные процедуры. "И только после этого что-то начнется – для ликвидации судна потребуется 120 дней. Так что мы проведем лето с Delfi. Думаю, оно закончится, а он будет здесь", - сказал Котляр на аппаратном совещании в мэрии.

Директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов рассказал, что во время курортного сезона придется выставить охрану и буйковое заграждение. Установка заграждения обойдется в 35 000 грн, оплата восьми человек охраны - в 64 000 грн в месяц, а для патрулирования на катере необходимо закупить тонну топлива, что обойдется еще в 30 000 грн. 

  • 21 ноября 2019 года ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу Дельфин, где оно и село на мель. Длина судна - 60 метров, ширина - 10 м. Водоизмещение - около 1600 тонн. Сначала экипаж отказывался эвакуироваться, но затем всех моряков спасли. Загрязнение превысило норму в 53 раза.

Читайте также: Затонувший танкер Delfi участвовал в схемах Курченко - Думская

Еще по теме
Напишите нам
одесса танкер delfi авария танкера
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 