Крушение танкера в Одессе: Загрязнение превышает норму в 53 раза

Фото - пресс-служба ДПСУ

Временно исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что на месте аварии танкера Delfi обнаружили загрязнение нефтепродуктами превышающим норму в 53 раза. Об этом он написал в Facebook.

Фирсов сообщил, что отбор и проверку проб провели инспекторы по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа.

"Установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", - написал он.

Также он уточнил, что "инспекторы рассчитают вред окружающей среде с последующим обращением с претензией о возмещении причиненных убытков".

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