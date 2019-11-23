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Крушение танкера в Одессе: Загрязнение превышает норму в 53 раза

Крушение танкера в Одессе: Загрязнение превышает норму в 53 раза - Фото
Фото - пресс-служба ДПСУ
23.11.2019, 12:08

Исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, что инспекторы рассчитают вред окружающей среде и выдвинут требование возместить убытки

Временно исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что на месте аварии танкера Delfi обнаружили загрязнение нефтепродуктами превышающим норму в 53 раза. Об этом он написал в Facebook

Фирсов сообщил, что отбор и проверку проб провели инспекторы по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа.

"Установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", - написал он. 

Также он уточнил, что "инспекторы рассчитают вред окружающей среде с последующим обращением с претензией о возмещении причиненных убытков".

  • Ранее сообщалось, что танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу "Дельфин", где оно и село на мель. 
  • Экипаж отказывался эвакуироваться – администрация порта не могла начать аварийно-спасательные действия. Позже в Одесской ОГА заявили, что отказ, вероятно, связан с угрозами от владельца судна.
  • Судно прибило к берегу - из него начала вытекать темная жидкость, похожая на мазут. На пляже чувствовался запах горючего. Троих членов экипажа, находившихся на борту, спасли.
  • В АМПУ заявили, что шторм мешает ликвидировать последствия.

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