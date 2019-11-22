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Одесса. Владелец танкера угрожал экипажу перед эвакуацией - ОГА

Одесса. Владелец танкера угрожал экипажу перед эвакуацией - ОГА - Фото
Экипаж танкера (Фото: Думская)
22.11.2019, 21:10

Он якобы настаивал на необходимости сохранения судна, пояснили в облгосадминистрации

Владелец танкера Delfi, ранее унесенного штормом в море в районе Одессы, угрожал экипажу невыплатой зарплаты в случае согласия на эвакуацию. Об этом сообщил глава пресс-службы Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в комментарии изданию theБабель.

"Капитан все время был в рубке, ее начало подтапливать, они три дня провели без еды, потому что отказывались эвакуироваться", - рассказал он.

Спикер отметил, что, по предварительной информации, именно владелец судно приказал экипажу отказываться эвакуации. Причина - "нужно сохранить судно". В противном случае, поясняют в ОГА, он угрожал не выплатить зарплату.

Справка. Вчера ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу "Дельфин", где оно и село на мель. Экипаж отказывался эвакуироваться – администрация порта не могла начать аварийно-спасательные действия. К полудню судно прибило к берегу - из него начала вытекать темная жидкость, похожая на мазут. На пляже чувствовался запах горючего. К 14:35 троих членов экипажа, находившихся на борту, спасли.

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