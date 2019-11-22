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Авария танкера в Одессе. Экипаж отказывается эвакуироваться: фото

Авария танкера в Одессе. Экипаж отказывается эвакуироваться: фото - Фото
Фото: dumskaya.net
22.11.2019, 11:11

Из-за отказа подавать сигнал SOS администрация Одесского порта не может начать официальную аварийно-спасательную операцию

Экипаж танкера Delfi, который сегодня сел на мель в Одесском заливе, отказывается эвакуироваться без разрешения от судовладельца. Об этом сообщает Думская.

Как сообщил на заседании оперативного штаба и.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов, трое членов экипажа "находятся в смятении" и пытаются связаться с владельцем. По словам капитана порта Кирилла Сухого, какие-то люди, выдающие себя за представителей собственника, говорят морякам не предпринимать никаких действий, потому что "это дорого".

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Из-за отказа администрация порта не может начать аварийно-спасательную операцию.

Также было установлено, что судно принадлежит владельцу из Великобритании, порт приписки находится в Румынии. Само судно – "серое": с конца 2018 года у него отсутствуют судовые документы. С мая 2019-го танкер стоял на якоре в Одесском заливе.

  • Вчера ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу Дельфин, где оно и село на мель.

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Фото: Думская

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одесса мель танкер delfi
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