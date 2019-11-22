Танкер Delfi, который выбросило на одесский пляж "Дельфин", может столкнуться с волнорезом, что может повлечь за собой экологическую катастрофу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На берегу был развернут оперативный штаб для отслеживания и реагирования на развитие событий. Помимо пограничников в него входят представители облгосадминистрации.

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Ранее в пресс-службе ОГА заявляли, что на танкере нет груза, который угрожал бы окружающей среде. Однако вскоре, передает Думская, судно стало биться о волнорез – и из него начала вытекать темная жидкость, похожая на мазут.

Справка. Вчера ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу "Дельфин", где оно и село на мель. Экипаж отказывался эвакуироваться – администрация порта не могла начать аварийно-спасательные действия. К полудню судно прибило к берегу - из него начала вытекать темная жидкость, похожая на мазут. На пляже чувствовался запах горючего. К 14:35 троих членов экипажа, находившихся на борту, спасли.

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