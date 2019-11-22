Вытекает горючее. На пляж в Одессе выбросило танкер: видео

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Танкер Delfi, который ночью сел на мель у одесского пляжа "Дельфин", прибило почти к берегу. Видеоролик опубликовало местное издание Думская.

Как сообщает журналист Думской с места событий, в 12:25 происшествие переросло в "настоящее кораблекрушение": танкер практически лег на бок, волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость. На пляже ощущается характерный запах. На месте работают экологи, которые взяли пробы воды.

Справка. Вчера ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу "Дельфин", где оно и село на мель. Экипаж отказывается эвакуироваться – администрация порта не может начать аварийно-спасательные действия.

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Видео: dumskaya.net