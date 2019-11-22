Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Администрация порта не может начать аварийно-спасательные действия из-за отказа экипажа эвакуироваться

обновлено

Танкер Delfi, который ночью сел на мель у одесского пляжа "Дельфин", прибило почти к берегу. Видеоролик опубликовало местное издание Думская.

Как сообщает журналист Думской с места событий, в 12:25 происшествие переросло в "настоящее кораблекрушение": танкер практически лег на бок, волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость. На пляже ощущается характерный запах. На месте работают экологи, которые взяли пробы воды.

Справка. Вчера ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу "Дельфин", где оно и село на мель. Экипаж отказывается эвакуироваться – администрация порта не может начать аварийно-спасательные действия.

Смотрите также: "Даже унитазы украли". В ВМС рассказали о возвращенных кораблях

Видео: dumskaya.net

Отправить:
Распечатать:
Теги: одесса, шторм, танкер, кораблекрушение, delfi, делфи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Вытекает горючее. На пляж в Одессе выбросило танкер: видео
Вытекает горючее. На пляж в Одессе выбросило танкер: видео
Под Донецком взорвали машину: погиб бизнесмен - видео
Под Донецком взорвали машину: погиб бизнесмен - видео
На границе Лаоса и Таиланда прошла серия землетрясений: видео
На границе Лаоса и Таиланда прошла серия землетрясений: видео
ТЭК НКРЭКУ пересмотрела плату за присоединение к электросетям
Кабмин установит "страховую" цену газа для населения: что это
ТЭК Кабмин установит "страховую" цену газа для населения: что это
Новые ставки за аэрообслуживание - привилегия для "Борисполя"?
Мнение Новые ставки за аэрообслуживание - привилегия для "Борисполя"?
Популярное
фото/видео
Вытекает горючее. На пляж в Одессе выбросило танкер: видео
Вытекает горючее. На пляж в Одессе выбросило танкер: видео
Под Донецком взорвали машину: погиб бизнесмен - видео
Под Донецком взорвали машину: погиб бизнесмен - видео 11:25
На границе Лаоса и Таиланда прошла серия землетрясений: видео
На границе Лаоса и Таиланда прошла серия землетрясений: видео 11:17
Группа KISS спела для белых акул, но рыбы концерт не посетили
Группа KISS спела для белых акул, но рыбы концерт не посетили 10:09
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 