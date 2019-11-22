Крушение танкера в Одессе. Всех моряков спасли: фото

Экипаж танкера Delfi, который вынесло на пляж "Дельфин" в Одессе начали эвакуировать, несмотря на то, что ранее они отказывались от спасательной операции. Об этом сообщает Думская.

По данным издания, к операции привлекали водолазов. Катера не смогли подойти к судну из-за шторма.

Сначала на берег доставили матроса и старшего механика. Капитан зачем-то зажег дымовую шашку. Однако к 14:30 на берег вытащили и его.

Справка. Вчера ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу "Дельфин", где оно и село на мель. Экипаж отказывался эвакуироваться – администрация порта не могла начать аварийно-спасательные действия. К полудню судно прибило к берегу - из него начала вытекать темная жидкость, похожая на мазут. На пляже чувствовался запах горючего.

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