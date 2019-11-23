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Авария танкера в Одессе. Шторм мешает ликвидировать последствия

Авария танкера в Одессе. Шторм мешает ликвидировать последствия - Фото
Фото: Думская
23.11.2019, 11:30

Вчера в Госпогранслужбе говорили о риске экологической катастрофы из-за крушения танкера

Экологические службы Администрация морских портов не могут приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера Delfi под Одессой из-за погодных условий. Об этом вчера сообщала пресс-служба АМПУ.

"Сейчас на месте аварии сохраняются неблагоприятные погодные условия – скорость ветра 12-14 м/с, волны три балла", - говорится в сообщении.

После этого будут решать, как очистить загрязненные участки и предотвратить распространение нефтепродуктов в морской воде. В частности, обследуют корпус судна с привлечением водолазов. После этого будет принято решение, каким образом убрать танкер от городского пляжа и транспортировать его в безопасное место.

Укргидрометцентр сообщает, что ветер в Одесской области усилился - 15-24 м/с.

  • Ранее сообщалось, что танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу "Дельфин", где оно и село на мель. 
  • Экипаж отказывался эвакуироваться – администрация порта не могла начать аварийно-спасательные действия. Позже в Одесской ОГА заявили, что отказ, вероятно, связан с угрозами от владельца судна.
  • Судно прибило к берегу - из него начала вытекать темная жидкость, похожая на мазут. На пляже чувствовался запах горючего. Троих членов экипажа, находившихся на борту, спасли.

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