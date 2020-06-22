Разлив из танкера Delfi. В Госэкоинспекции рассказали о масштабах загрязнения

Танкер Delfi возле одесского пляжа (Фото: omr.gov.ua)

В результате вчерашнего разлива нефтепродуктов из затонувшего танкера Delfi произошло загрязнение моря на пляже Дельфин в Одессе. Содержание в воде нефтепродуктов превышает норму в 16,4 раза, сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый в Facebook.

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"Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Разлив оперативно локализовали с помощью сорбента. Купаться в море запрещено", - написал он.

И.о. директора Департамента экологии горсовета Одессы Валентина Дацюк отметила на брифинге, что нефтяное пятно разлилось на 400 квадратных метров, но не вышло за пределы траверсов закрытого пляжа. По ее словам, ситуация с разливом была "прогнозируемой" и может быть связана с повышением температуры воздуха и колебаний воды.

"К сегодняшнему дню судно должно было быть уже эвакуировано. Конец марта, это был тот период, когда можно было без особых осложнений провести работы. К сожалению, этого не произошло", - сказала она и добавила, что не исключает возможности повторного разлива при подъеме судна.

Дацюк говорит, что собственник судна не отказывается от подъема, а план работ сейчас находится на согласовании в Администрации морских портов. График же подъема будет разработан после согласования с государственными экологическими органами.

В то же время Мальованый прогнозирует, что судно может пролежать у пляжа до осени. Все это время инспекторы Госэкоинспеции будут мониторить качество воды у танкера.