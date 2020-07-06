Космическую станцию увели от катастрофического столкновения с советским мусором

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На видео выше астронавт ESA Тим Пик показывает, как на борту МКС можно узнать, что станция включила двигатели и корректирует орбиту

В прошлую пятницу, 3 июля, впервые за пять лет был проведен маневр уклонения Международной космической станции от возможного столкновения с мусором на орбите. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

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Высоту орбиты МКС увеличили на 900 метров, включив на 100 секунд двигатели пристыкованного к агрегатному отсеку модуля Звезда грузового корабля Прогресс МС-14. Прирост скорости составил 0,5 м/с.

В Роскосмосе не уточняли, о каком мусоре идет речь, но непроверенные источники информации пишут со ссылкой на NASA, что это якобы был обломок ступени еще советской ракеты Протон, которую запустили в сентябре 1987 года. Всего за время существования МКС было выполнено 26 маневров уклонения от мусора, предпоследний – в сентябре 2015-го.

Столкновение на скоростях от нескольких сотен метров до километров в секунду может грозить разрушением по меньшей мере части станции.

  • Сейчас на околоземной орбите работают американские астронавты Крис Кэссиди, Даг Херли и Боб Бенкен, а также космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер из РФ.
  • Посмотрите, как оригинально главу Firefly Aerospace поздравили сотрудники: свечи на торте "зажгли" ракетным двигателем.

Смотрите видео: 13-й запуск Rocket Lab оказался несчастливым: ракета и спутники сгорели

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Теги: космос, мкс, ракета, столкновение, орбита, обломок, коррекция
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