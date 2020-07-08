На фоне Земли. Астронавты показали ярчайшую комету Neowise с борта МКС – фото

Астронавт NASA Роберт "Боб" Бенкен и его коллега из Роскосмоса Иван Вагнер сфотографировали с борта Международной космической станции ярчайщую за последние семь лет комету Neowise. Снимки они опубликовали в Twitter.

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"Попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE). Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта МКС!" – написал Вагнер.

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Бенкен же назвал событие "настоящим фейерверком".

СПРАВКА. Комету C/2020 F3 обнаружил спутник NASA Neowise в марте этого года, передает CNN. Эксперты отмечают, что из северного полушария лучше всего ее можно будет наблюдать на рассвете и в сумерках. Также они говорят, что комета не представляет опасности Земли и отдалится от планеты к августу.

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Фото - AstroBehnken и ivan_mks63/Twitter