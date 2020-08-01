Корабль Маска с экипажем спустится на Землю. Приводнится в океане – трансляция

Сегодня, 1 августа, в обратный путь — с Международной космической станции на Землю — должен отправиться экипаж пилотируемой тест-миссии Crew Dragon "Endeavour" компании SpaceX в составе Боба Бенкена и Дага Хёрли. Они стартовали 30 мая 2020-го с площадки LC-39А в Космическом центре Кеннеди, и 31 мая долетели до МКС.

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Погода в потенциальных точках приводнения (вероятно, все же на запад от Флориды - в Мексиканском заливе) пока что удовлетворительная. Процессу может помешать ураган Исайяс, который сейчас находится над Багамскими островами и неспешно движется в сторону Космического побережья. Порывы ветра в эпицентре достигают 150 км/ч.

Предполагаемое место посадки – прибрежная полоса в диапазоне между Пенсаколой и Панама-Сити с расстоянием до берега от 40 до 325 км. Примерно за шесть часов до отстыковки от МКС будет принято финальное решение – лететь или нет. Старт прощальной церемонии запланирован на 1 августа в 16:10 по Киеву, отстыковка – 2 августа в 04:34 утра, посадка – 21:42 в тот же день. От момента отчаливания до касания океана — 6–30 ч.

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Масса корабля со всем грузом при отчаливании — примерно 12,5 т. Планируется, что через 6 ч полета Crew Dragon выйдет на нужную траекторию для схода с орбиты. Перед этим от него отделится грузовой отсек – он сгорит в атмосфере, и корабль "полегчает" до 9,6 т. Теплощит капсулы при спуске со скоростью около 28 000 км/ч разогреется почти до 2000°С. Примерно шесть минут из-за помех связи с экипажем не будет. Вытяжные парашюты выпустят на скорости 560 км/ч на высоте 5,5 км, а главные сработают на высоте всего 1,8 км при скорости 190 км/ч.

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Как только Crew Dragon коснется океана, туда отправятся два глиссера с персоналом SpaceX, а за ними - главный спасательный корабль. Капсулу поднимут на палубу и уже там позволят экипажу выйти.

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