У марсианской миссии NASA случилось ЧП: корабль с марсоходом замерз в космосе

В группе инженеров миссии не слишком обеспокоены тем, что системы корабля приняли решение на время перейти в safe mode

Отправившийся вчера в полугодичное путешествие к Марсу космический корабль с марсоходом Perseverance немного обеспокоил руководство NASA техническими проблемами уже в первые минуты полета. Некоторое время несущей полезную нагрузку платформе приходилось работать исключительно на базовых системах, так как она перешла в "safe mode", уточнили в Аэрокосмическом управлении США.

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Инженеры считают, что во время пролета в тени Земли аппаратура с одной стороны зонда остыла больше расчетного показателя, и система автоматически перешла в "безопасный режим". То есть, были отключены все системы, кроме самых необходимых.

После пролета затененного участка траектории зонд нагрелся и вернулся к номинальной конфигурации функционирования.

Помимо этого, у Лаборатории реактивного движения в Пасадене, штат Калифорния, где находится центр управления миссией, были определенные задержки с налаживанием связи с аппаратом. По данным NASA, он отправил свой первый сигнал наземным диспетчерам в 16:15 по Киеву, но лишь в 18:30 был установлен нормально работающий канал для телеметрии.

По словам руководства миссии, это даже хорошо, что все сработало именно так, как сработало, продемонстрировав срабатывание защитных механизмов.

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Евгений Пилипенко

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