В космосе сняли небесного мотылька размером в несколько световых лет – фото

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Лишь 10–20% всех туманностей такого типа имеют биполярную и почти симметричную форму

Очень Большой телескоп (VLT) в чилийской пустыне Атакама сумел разглядеть в южном созвездии Парусов необычную газовую туманность, которая симметричностью, игрой цвета и сложной внутренней структурой "напоминает порхающую в ночном небе разноцветную бабочку". Об этом пишет пресс-служба Европейской южной обсерватории.

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Объект NGC 2899 расположен на расстоянии от 3000 до 6500 световых лет от нас. Он составлен из газовой оболочки и двух центральных звезд, одна из которых "от старости" сколлапсировала и сбросила в окружающее пространство свои внешние оболочки: те разлетелись от центра на расстояние до двух световых лет.

Поскольку газ в туманности разогрет мощным излучением материнской звезды, оболочка ярко светится на фоне звезд Млечного Пути. Водород - основная ее составляющая - под излучением светится красноватым светом, кислород - голубым.

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Подобные туманности образуются, когда старые звезды с массами до шести солнечных в конце своей эволюции сжимаются и сбрасывают в пространство расширяющиеся газовые оболочки, богатые тяжелыми элементами. Интенсивный ультрафиолет от материнских звезд возбуждает элементы в этих разлетающихся оболочках - они светятся несколько тысячелетий. По астрономическим меркам, такие туманности - короткоживущие образования.

Скачать область неба с этой туманностью – файл 244 Мб.

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Теги: наука, космос, астрономия, бабочка, туманность, водород, NGC 2899
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