Война-1982. Из космоса показали острова, за которые воевали Британия и Аргентина

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Ярко-красные цвета на видео показывают воды океана около Фолклендских/Мальвинских островов в декабре 2019 года

Европейское космическое агентство показало в ложном цвете радарное изображение Фолклендских островов - архипелага в Атлантическом океане примерно в 500 км к северо-востоку от южной оконечности континента. Аргентинцы называют их так, как назвали первооткрыватели-французы - Мальвинские острова.

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Данные для изображения собрал спутник Sentinel-1: первый снимок сделан 29 декабря 2019 года, второй - 22 января 2020-го.

Де-факто острова - британская заморская территория, важный перевалочный пункт из Атлантики в Тихий океан. Их открыли дважды: англичане в 1690-м и французы в 1694-м, но с начала XIX века, получив независимость, Аргентина считает их своими. Когда в 1833-м Британия их захватила и объявила в 1841 году колонией, это вызвало недовольство в Аргентине. Жители островов населяли их с начала XIX века и преимущественно были потомками британских поселенцев.

2 апреля 1982 года аргентинские войска общим числом около 13 000 пехотинцев захватили Фолкленды, но уже 5 апреля Лондон направил туда боевую флотилию на 7000 солдат. Основные бои начались 1 мая. Конфликт продлился 74 дня: итог - поражение Аргентины.

Погибли 649 аргентинских и 255 британских военных, а также трое жителей островов. Британия потеряла два фрегата и два эсминца, контейнеровоз, десантный корабль и катер. Аргентине потопили крейсер, подлодку, сторожевой катер, четыре транспортных судна и рыболовный траулер. Война не объявлялась.

  • Как выглядит из космоса замерзший и заснеженный Днепр — четвертая по длине река Европы, показали в блоге NASA.

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Теги: спутник, война, космос, esa, Аргентина, остров, copernicus, Фолкленды, Sentinel-1
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