На Марсе предложили выращивать живые щиты от радиации из "чернобыльского" грибка
Защита от космического излучения имеет решающее значение для полетов за пределы орбиты Земли, особенно долгосрочных. Очень нужна пассивная защита
Американские ученые предложили рассмотреть вариант защиты аппаратов и будущих поселений на Марсе от космической радиации с помощью микрогрибка, который живет за счет поглощения опасного для человека излучения. Препринт их статьи выложен на сервере bioRxiv.
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Основной угрозой здоровью астронавтов в дальнем космосе будет радиация. Среднегодовая эквивалентная доза человека на Земле – около 6,2 мЗв, тогда как на Международной космической станции – 144 мЗв. За год в потенциальной трехлетней миссии на Марс астронавт получит до 400 мЗв, в основном от космического излучения, а не местных источников радиации.
Авторы подчеркивают: из-за сложной природы космического излучения, "вероятно, не существует универсального решения этой проблемы", которая еще более усугубляется ограничением массы. Они считают, что у биотехнологий в этой сфере - уникальные преимущества: пригодность для использования ресурсов на месте, самовосстановление и адаптивность.
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Они напомнили, что некоторые насекомые, бактерии и грибы прекрасно чувствуют себя в условиях высокого радиационного фона. Например, тот грибок, который в 1991 году обнаружили в воде пруда-охладителя Чернобыльской АЭС.
Для получения жизненной энергии такие микроорганизмы используют радиосинтез. Аналогично тому, как растения делают это с хлорофиллом, Cladosporium sphaerospermum использует меланин для преобразования гамма-излучения в химическую энергию. Способность этого вида ослаблять излучение изучалась на МКС в течение 30 дней по программе поиска решений "под Марс". Уровень радиции под 1,7 мм слоем грибов был на 2,17±0.35% ниже, чем без него, с потенциалом увеличения показателя до 5,04%.
"Слой этого грибка толщиной ~21 см мог бы в значительной степени свести на нет годовой эквивалент дозы облучения от окружающей среды на поверхности Марса. Для достижения такого же показателя потребуется смесь меланина и местного реголита толщиной 9 см", - пишут исследователи.
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