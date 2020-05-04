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На 100 лет. В Украине построят хранилище ядерных отходов – их вернут из России

На 100 лет. В Украине построят хранилище ядерных отходов – их вернут из России - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
04.05.2020, 18:58

Планируется, что хранилище сможет обеспечить безопасное хранение отходов после переработки ядерного топлива

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения утвердило проект строительства хранилища для высокоактивных радиоактивных отходов, которые будут в переработанном виде возвращаться из России. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба агентства.

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Предполагается, что хранилище будет предназначаться для промежуточного хранения высокоактивных отходов, возвращаемых из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских атомных электростанций.

Построено оно будет на комплексе производств "Вектор". Этот комплекс может гарантировать радиационную безопасность укрытия и надежное временное хранение отходов в течение всего срока его эксплуатации до 100 лет, отметили в агентстве. 

СПРАВКА. Высокоактивные отходы являются одной из условных разновидностей радиоактивных отходов. Они характеризуются высоким уровнем излучения, вследствие чего такие отходы требуют особого обращения. При их хранении должна быть обеспечена мощная биологическая защита и специальная активная система охлаждения.

В соответствии с соглашением о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в сфере атомной энергетики, подписанным 14 января 1993 года Украиной и Россией, украинская сторона должна принимать на хранение высокоактивные радиоактивные отходы, которые возвращаются из России после переработки там ядерного топлива, отработанного украинскими АЭС.

По данным руководства Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами, документация по проекту уже готовится и вскоре будет подана на тендер. 

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  • В декабре 2019 сообщалось, что в Россию начали свозить радиоактивные отходы из Германии.
  • 13 апреля 2020 года в зоне ЧАЭС случился пожар, но в МВД заверили, что хранилища ядерных отходов надежно защищены.

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Дарья Мостовая
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