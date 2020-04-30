Опасные медицинские отходы из больниц Киева вывозили на стихийные свалки: фото

Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

Правоохранители разоблачили коммерческую структуру, которая вместо утилизации опасных медицинских отходов из больниц Киева в специально отведенных местах, якобы вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и другие отходы из киевских больниц, среди которых могут быть и опорные больницы, принимающие больных коронавирусом.

Правоохранители задокументировали факты вывоза медотходов на свалки, а также раскрыли водителя грузового авто во время отгрузки медицинских отходов на одном из таких полигонов в Киевской области.

Правоохранители обыскали офисы и места жительства фигурантов, в ходе которых изъяли документы, средства связи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства. Расследование начато по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, а также присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

7 февраля сообщалось, что в Одессе полицейские мешали вывезти человека в больницу на операцию.