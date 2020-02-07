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ОГП: Полицейские мешали вывезти человека в больницу на операцию

ОГП: Полицейские мешали вывезти человека в больницу на операцию - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
07.02.2020, 14:53

Им грозит до 10 лет тюрьмы

Прокуроры Офиса генпрокурора сообщили двум полицейским в Одесской области о подозрении в совершении пыток. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

По данным следствия, полицейские умышленно силой мешали на протяжение нескольких часов вывозу из районной в областную больницу человека, который находился в крайне тяжелом состоянии и нуждался в немедленном хирургическом вмешательстве. Они объясняли свои действия якобы нуждой взять образцы крови для оценки состояния опьянения.

Врачи сообщили им, что образцы уже были изъяты и состояние алкогольного опьянения не подтвердилось. Полицейских не удовлетворил такой ответ. Сначала они, по данным прокуратуры, не разрешили врачам вывезти потерпевшего из реанимационного отделения, а затем несколько часов не разрешали скорой выехать за пределы больницы. 

"Применив физическую силу вытащили его из скорой, надели наручники и затащили назад в больницу, требуя от врачей повторно отобрать у потерпевшего кровь для анализа", - заявляют в ОГП.

  • 11 октября 2019 года областная прокуратура установила причастность двух полицейских к избиению и пыткам двух человек на железнодорожном вокзале Одессы.
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