ОГП: Полицейские мешали вывезти человека в больницу на операцию

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Прокуроры Офиса генпрокурора сообщили двум полицейским в Одесской области о подозрении в совершении пыток. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

По данным следствия, полицейские умышленно силой мешали на протяжение нескольких часов вывозу из районной в областную больницу человека, который находился в крайне тяжелом состоянии и нуждался в немедленном хирургическом вмешательстве. Они объясняли свои действия якобы нуждой взять образцы крови для оценки состояния опьянения.

Врачи сообщили им, что образцы уже были изъяты и состояние алкогольного опьянения не подтвердилось. Полицейских не удовлетворил такой ответ. Сначала они, по данным прокуратуры, не разрешили врачам вывезти потерпевшего из реанимационного отделения, а затем несколько часов не разрешали скорой выехать за пределы больницы.

"Применив физическую силу вытащили его из скорой, надели наручники и затащили назад в больницу, требуя от врачей повторно отобрать у потерпевшего кровь для анализа", - заявляют в ОГП.