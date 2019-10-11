Избивали ногами. Двум полицейским сообщили о подозрении - видео

Областная прокуратура установила причастность двух полицейских к избиению и пыткам двух человек на железнодорожном вокзале Одессы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту пыток людей по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса.

"По результатам собранных доказательств прокуроры установили причастность и сообщили о подозрении в преступлении двум полицейским", - отметили в пресс-службе.

Фото: od.gp.gov.ua

По данным следствия, сотрудники полиции в конце мая этого года дежурили в пешем патрулировании в районе вокзала и прилегающей территории.

В прокуратуре уточнили, что ночью они заметили двух нетрезвых мужчин. "В ходе возникшего плана патрульные решили использовать своих потенциальных жертв в качестве причастных к краже золотой цепи. Выходя за пределы своих служебных полномочий, они задержали и против воли доставили мужчин в опорный пункт полиции в здание вокзала", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре подчеркнули, что поочередно заводя в служебный кабинет незаконно задержанных, полицейские "выбивали" из них признание.

"Оказывали психологическое давление, угрожали расправой, избивали резиновыми дубинками и ногами. От удара ногой один из мужчин упал на пол и начал умолять прекратить издевательства и избиения", - отметили в пресс-службе.

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