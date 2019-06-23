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23.06.2019, 21:03

В Виннице умер соратник Гриценко, избитый полицейскими

В Виннице умер соратник Гриценко, избитый полицейскими - Фото
Александр Комарницкий (фото .facebook.com/Гриценко)

Александр Комарницкий 12 дней находился в коме

Сегодня умер член партии Гражданская позиция Александр Комарницкий, которого в Виннице избили полицейские. Об этом сообщил глава Винницкой облорганизации партии Гражданская позиция Сергей Гайструк.

Мужчина 12 дней находился в коме.

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко требует "жесткого и неотвратимого наказания убийцы в полицейских погонах, а также увольнения руководства областной Нацполиции".

"ГБР уже выдвинуло подозрение и посадило под домашний арест (подозреваемого полицеского в причастности к избиению, - ред.). От министра Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленной отставки руководства Нацполиции в Винницкой области", - отметил Гриценко.

Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым в Виннице травмы получил Комарницкий.

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Теги: арсен аваков, сергей князев, анатолий гриценко, Александр Комарницкий
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