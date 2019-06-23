В Виннице умер соратник Гриценко, избитый полицейскими

Александр Комарницкий (фото .facebook.com/Гриценко)

Сегодня умер член партии Гражданская позиция Александр Комарницкий, которого в Виннице избили полицейские. Об этом сообщил глава Винницкой облорганизации партии Гражданская позиция Сергей Гайструк.

Мужчина 12 дней находился в коме.

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко требует "жесткого и неотвратимого наказания убийцы в полицейских погонах, а также увольнения руководства областной Нацполиции".

"ГБР уже выдвинуло подозрение и посадило под домашний арест (подозреваемого полицеского в причастности к избиению, - ред.). От министра Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленной отставки руководства Нацполиции в Винницкой области", - отметил Гриценко.

Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым в Виннице травмы получил Комарницкий.