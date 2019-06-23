Инцидент с соратником Гриценко: полицейского взяли под арест

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Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым в Виннице травмы получил член партии Гражданская позиция Александр Комарницкий. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Сейчас пострадавший госпитализирован и находится в коме.

22 июня следователи теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, объявили полицейскому сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождающиеся насилием).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет.

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что по распоряжению главы ведомства Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей областной полиции, готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции Винницкой области.

13 июня 2019 года лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко сообщил, что в Виннице полицейские жестоко избили его однопартийца Комарницкого.