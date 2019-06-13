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13.06.2019, 19:33

В Виннице полицейские избили члена партии Гриценко, он в больнице

В Виннице полицейские избили члена партии Гриценко, он в больнице - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Александр Комарницкий - в больнице, без сознания, с переломами черепа, сообщил Гриценко

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко сообщил, что в Виннице полицейские жестоко избили его однопартийца Александра Комарницкого. Об этом Гриценко написал у себя в Facebook.

По информации Гриценко, Комарницкий с многочисленными переломами черепа, находится в реанимации без признаков сознания.

Гриценко рассказывает, что его однопартийца полицейские избили на автобусной остановке поздно вечером, якобы за то, что тот отказался быть понятым по делу об изъятии у кого-то оружия. По словам лидера Гражданской позиции, полицейские утверждают, что Комарницкий якобы угрожал им и намеревался избить, но Гриценко в это не верит.

Отмечается, что следователи ГБР возбудили дело против полицейских.

Гриценко добавил, что члены Гражданской позиции помогут чем могут, чтобы сохранить Александра живым, и поддержат его семью.

7 июня в Конотопе машина начальника полиции сбила на 10-летнего мальчика. Ему объявлено подозрение.

8 июня сотрудник одного из подразделений полиции Херсонской области сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 

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Теги: полиция, избиение, анатолий гриценко, Александр Комарницкий, гражданская позиция
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