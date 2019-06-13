В Виннице полицейские избили члена партии Гриценко, он в больнице

Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко сообщил, что в Виннице полицейские жестоко избили его однопартийца Александра Комарницкого. Об этом Гриценко написал у себя в Facebook.

По информации Гриценко, Комарницкий с многочисленными переломами черепа, находится в реанимации без признаков сознания.

Гриценко рассказывает, что его однопартийца полицейские избили на автобусной остановке поздно вечером, якобы за то, что тот отказался быть понятым по делу об изъятии у кого-то оружия. По словам лидера Гражданской позиции, полицейские утверждают, что Комарницкий якобы угрожал им и намеревался избить, но Гриценко в это не верит.

Отмечается, что следователи ГБР возбудили дело против полицейских.

Гриценко добавил, что члены Гражданской позиции помогут чем могут, чтобы сохранить Александра живым, и поддержат его семью.

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