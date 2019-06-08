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08.06.2019, 11:46

ДТП в Конотопе: полицейскому объявлено подозрение

ДТП в Конотопе: полицейскому объявлено подозрение - Фото
Фото: facebook.com/Semenikhin

Полицейский задержан

В Конотопе Сумской области объявили о подозрении полицейскому, который, предположительно, сбил на автомобиле 10-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Он задержан. Полицейскому инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к тяжелым последствиям.

ДТП произошло 7 июня. Полицейский автомобиль сбил на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу. 

Сообщалось, что автомобиль принадлежит начальнику местной полиции.

Ребенка отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Экс-мэр города сообщил, что врачам удалось стабилизировать его состояние, но в ходе операции пришлось удались селезенку.

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Теги: дтп, конотоп, автомобиль полицейского
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