ДТП в Конотопе: полицейскому объявлено подозрение

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В Конотопе Сумской области объявили о подозрении полицейскому, который, предположительно, сбил на автомобиле 10-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Он задержан. Полицейскому инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к тяжелым последствиям.

ДТП произошло 7 июня. Полицейский автомобиль сбил на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.

Сообщалось, что автомобиль принадлежит начальнику местной полиции.

Ребенка отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Экс-мэр города сообщил, что врачам удалось стабилизировать его состояние, но в ходе операции пришлось удались селезенку.