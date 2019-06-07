В Конотопе машина начальника полиции сбила ребенка на переходе

Фото: facebook.com/Semenikhin

Сегодня, 7 июня, в Конотопе Сумской области полицейский автомобиль сбил на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

Экс-мэр Конотопа Артем Семенихин уточнил в Facebook, что на ребенка наехал автомобиль начальника местной полиции. По его словам, ребенка отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Позже он написал, что врачам удалось стабилизировать его состояние, но в ходе операции пришлось удались селезенку.

По словам спикера прокурора Сумской области, ДТП произошло около 18:30, водитель задержан, освидетельствование показало, что он был трезв. Пресс-секретарь добавила, что следствие проводит Госбюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха.