Убийство ребенка. Подозреваемые отказались давать показания

Фото: depositphotos.com

Подозреваемые в умышленном убийстве 5-летнего ребенка Иван Приходько и Владимир Петровец отказались свидетельствовать по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Об этом сообщают их адвокаты, передает Украинская правда.

"Мы не давали показаний пока что. Потому что сторона обвинения трижды меняла подозрение, ходатайство к суду. Стороне обвинения было не до расследования криминального производства", -утверждает адвокат Ивана Приходько Андрей Чичиркин.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая лни ранили 5-летнего мальчика из огнестрельного оружия. Пострадавший скончался в больнице.

Сегодня, 4 июня, Голосеевский районный суд арестовал подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца. Позже адвокат семьи погибшего мальчика сказал, что в деле фигурирует несовершеннолетний.

Смотрите также: Кто должен ответить за убийство ребенка полицейскими? Опрос