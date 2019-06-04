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04.06.2019, 18:03

Убийство ребенка. Подозреваемые отказались давать показания

Убийство ребенка. Подозреваемые отказались давать показания - Фото
Фото: depositphotos.com

Полицейские также не собираются проходить тест на следы пороха и алкоголь

Подозреваемые в умышленном убийстве 5-летнего ребенка Иван Приходько и Владимир Петровец отказались свидетельствовать по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Об этом сообщают их адвокаты, передает Украинская правда

"Мы не давали показаний пока что. Потому что сторона обвинения трижды меняла подозрение, ходатайство к суду. Стороне обвинения было не до расследования криминального производства", -утверждает адвокат Ивана Приходько Андрей Чичиркин. 

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая лни ранили 5-летнего мальчика из огнестрельного оружия. Пострадавший скончался в больнице. 

Сегодня, 4 июня, Голосеевский районный суд арестовал подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца. Позже адвокат семьи погибшего мальчика сказал, что в деле фигурирует несовершеннолетний

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Теги: переяслав-хмельницкий, стрельба, убийство, ребенок, полицейские
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