Акция под МВД (фото - facebook.com/nataliia.miniailo)

Убийство пятилетнего ребенка в Переяслав-Хмельницком: двое подозреваемых полицейских арестованы, руководство местной полиции отстранено, начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку. Но люди под МВД вчера вечером требовали большего: увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова, который не провел качественную реформу полиции.

А что вы думаете по этому поводу? Кто должен ответить за убийство ребенка полицейскими? Опрос LIGA.net.

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