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04.06.2019, 13:50

Кто должен ответить за убийство ребенка полицейскими? Опрос

Кто должен ответить за убийство ребенка полицейскими? Опрос - Фото
Акция под МВД (фото - facebook.com/nataliia.miniailo)

Достаточно ли будет обвинительных приговоров для виновников гибели Кирилла Тлявова - или ответственность должны нести еще и топ-чиновники?

Убийство пятилетнего ребенка в Переяслав-Хмельницком: двое подозреваемых полицейских арестованы, руководство местной полиции отстранено, начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку. Но люди под МВД вчера вечером требовали большего: увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова, который не провел качественную реформу полиции.

А что вы думаете по этому поводу? Кто должен ответить за убийство ребенка полицейскими? Опрос LIGA.net.

ОПРОС В КОНЦЕ ТЕКСТА. ДОЖДИТЕСЬ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ

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Теги: переяслав-хмельницкий, убийство, мвд, арсен аваков, Национальная полиция
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