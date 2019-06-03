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03.06.2019, 22:11

"Родных не утешить": Зеленский об убитом полицейскими ребенке

"Родных не утешить": Зеленский об убитом полицейскими ребенке - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент пообещал справедливое наказание виновных

Ничто не может утешить родных убитого полицейскими ребенка, но президент Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Об этом сообщается в Facebook главы государства.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Ни единой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должен заботиться о безопасности граждан, обязаны ежеминутно помнить о своей ответственности. За жизнь. Перед людьми, перед народом, перед страной", - написал Зеленский.

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31 мая в Переяслав-Хмельницком двое полицейских, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, ранили ребенка на детской площадке.

Глава Нацполиции Киева сказал, что полицейские находились вне службы, без табельного оружия.

Сначала прокуратура вменяла им нанесение тяжкого телесного повреждения, совершенного по неосторожности и предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ст.128 УК). Позже подозрение дополнили хулиганством, совершенным группой лиц.

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Теги: Владимир Зеленский, дети, переяслав-хмельницкий, убийство
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