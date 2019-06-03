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03.06.2019, 21:58

Убийство ребенка полицейскими: под зданием МВД собираются люди

Убийство ребенка полицейскими: под зданием МВД собираются люди - Фото
Фото: facebook.com/nataliia.miniailo

Сейчас у здания МВД находятся уже около 100 активистов

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве проходит акция – протестующие требуют наказать полицейских, которые в Переяслав-Хмельницком ранили из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика, в результате чего он скончался в больнице. Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

По его словам, сейчас у здания МВД находятся уже около 100 активистов и более десятка журналистов.

Призыв к участию в акции, например, разместила в своем Facebook народный депутат из фракции Самопомощь Елена Сотник.

"В 21:30 сегодня неравнодушные соберутся под стенами МВД на Богомольца, 10! Чтобы дать четко понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, как и облегчить ответственность убийц" - написала она.

31 мая в Переяслав-Хмельницком двое полицейских, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, ранили ребенка на детской площадке.

Глава Нацполиции Киева сказал, что полицейские находились вне службы, без табельного оружия.

Сначала прокуратура вменяла им нанесение тяжкого телесного повреждения, совершенного по неосторожности и предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ст.128 УК). Позже подозрение дополнили хулиганством, совершенным группой лиц.

Пострадавший тем временем скончался в больнице. После этого квалификацию преступления изменили на ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

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Теги: полиция, переяслав-хмельницкий, убийство, ребенок
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