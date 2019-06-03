Убийство ребенка: главы полиции Переяслав-Хмельницкого отстранены

Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области отстранены от выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Принимаются решения об их дальнейшем пребывании в органах полиции.

"Уверяю, что мы будем максимально способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на самое жесткое наказание виновных", - сказал глава Национальной полиции Сергей Князев.

31 мая в Переяслав-Хмельницком двое полицейских, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, ранили ребенка на детской площадке. Глава Нацполиции Киева сказал, что полицейские находились вне службы, без табельного оружия.

Сначала прокуратура вменяла им нанесение тяжкого телесного повреждения, совершенного по неосторожности и предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ст.128 УК). Позже подозрение дополнили хулиганством, совершенным группой лиц.

Сегодня у здания МВД прошла акция протеста.

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