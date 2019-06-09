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09.06.2019, 08:20

В Херсоне работник полиции сбил двух пешеходов

В Херсоне работник полиции сбил двух пешеходов - Фото
Фото: Нацполиция

Алкотестер показал, что полицейский был трезвый

Поздно вечером, 8 июня, сотрудник одного из подразделений полиции Херсонской области вне службы на личном автомобиле сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу. Об этом сообщает Нацполиция области.

Авария произошла на улице Ильи Кулика. Пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет.

В ведомстве сообщили, что в полицию звонил сам водитель. Ему вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК).

"По указанию начальника полиции Херсонщины Артура Мерикова назначено проведение служебного расследования, на время которого полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сказано в сообщении.

На место также выезжали сотрудники Госбюро расследований.

7 июня в Конотопе машина начальника полиции сбила на 10-летнего мальчика. Ему объявлено подозрение.

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Теги: дтп, полиция, авария, пешеход
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