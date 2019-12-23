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В Россию свозят ядерные отходы из Германии - Greenpeace

В Россию свозят ядерные отходы из Германии - Greenpeace - Фото
Фото: пресс-служба Greenpeace Russia
23.12.2019, 08:59

Greenpeace отмечает, что в 2019 году компания Urenco после 10-летнего перерыва начала завозить в РФ урановые "хвосты" с немецкой фабрики в Гронау

В порту Санкт-Петербурга на грузовом судне "Михаил Дудин" находится около 600 тонн крайне токсичных ядерных отходов - так называемых урановых хвостов. Об этом MBK.news сообщили в российском отделении Greenpeace.

По данным местного филиала международной организации по защите окружающей среды, сейчас в РФ накоплено уже около 1,2 млн тонн радиоактивных отходов, которые хранятся в контейнерах под открытым небом. Более того, планов по их утилизации/использованию нет.

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Эко-активисты напомнили, что ввоз радиоактивных отходов в РФ для хранения, переработки или захоронения запрещен. В то же время Росатоме уверяют, что эти "хвосты" якобы используют для производства ядерного топлива, и потому они не считаются отходами.

До конца 2022-го в РФ хотят отправить 12 000 тонн "хвостов".

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