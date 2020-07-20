Составлена карта загрязнения Европы ядерными взрывами и радиационными авариями

Загрязнение от атмосферных ядерных испытаний плюс-минус равномерно распределено везде в Европе: изотопы разносило ветрами в верхних слоях атмосферы

Журнал Scientific Reports показал подробную карту концентраций радионуклидов (преимущественно цезия-137 и плутония) в грунте центральной Европы и прилегающих регионов. Эти элементы загрязнили поверхностный слой во второй половине XX века из-за аварийных утечек на производствах и в результате атмосферных ядерных взрывов.

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До 1963 года, когда был подписан Московский договор, США, СССР, Франция, Британия и КНР провели сотни атмосферных испытаний атомных и термоядерных бомб, которые повлияли на глобальные экологические процессы на планете.

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Авторы утверждают, что выяснили, как распознать, откуда и в результате чего те или иные изотопы появились в грунте: у них есть "опознавательные черты".

Около половины изотопов в почве Европы - результат аварии на ЧАЭС, остальные - от ядерных тестов в середине ХХ века. В Альпах, на юге Франции и в горах Баварии было много "чернобыльских" радионуклидов, а на юге Италии и на севере Франции - нет.

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Радионуклиды от взрывов бомб (преимущественно плутоний-239 и плутоний-240) разносило на большую часть Земли вместе с осадками, тогда как опасные утечки с АЭС и предприятий разлетались относительно недалеко из-за небольшой высоты выбросов, и радиоактивные дожди с ними выпадали неравномерно.

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Евгений Пилипенко

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