Радиация. Ученые сняли животных в зоне отчуждения Фукусимы: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По словам американских биологов, животные процветают в зоне отчуждения – у них появились ранее недоступные ресурсы

Дикие животные процветают в зоне отчуждения Фукусимы, которую девять лет назад покинули люди. Об этом сообщают биологи Университета Джорджии, передает Science Alert.

Специалисты установили 120 камер в трех зонах: одна - с самым высоким уровнем загрязнения и закрытым доступом для человека, другая - с промежуточным загрязнением и ограниченным доступом для человека, третья - с фоновым излучением и открытым доступом для человека.

Смотрите также: В Китае скрестили свинью с обезьяной: фото

Исследователи пришли к выводу: жизнь без людей оказывает большее влияние на популяции животных, чем радиологическое облучение. Например, в зоне отчуждения диких кабанов в четыре раза больше, чем в районах, контролируемых людьми.

"Точно так же, сравнительно более высокое содержание енотов, волков, лисиц и макак. Это можно объясненить тем, что животные эксплуатируют ранее недоступные ресурсы на стыке сельских районов и диких земель", - объясняют авторы исследования.

Читайте также: "Фукусимские крабы". В РФ объяснили наличие радиации в теле врача, спасавшего людей после взрыва

Отправить:
Распечатать:
Теги: животные, фукусима, радиация, зона отчуждения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Радиация. Ученые сняли животных в зоне отчуждения Фукусимы: видео
Радиация. Ученые сняли животных в зоне отчуждения Фукусимы: видео
Открытие ХХI века: 10 новых видов птиц нашли в Индонезии - видео
Открытие ХХI века: 10 новых видов птиц нашли в Индонезии - видео
Корабль ВМС России "агрессивно приблизился" к эсминцу США: видео
Корабль ВМС России "агрессивно приблизился" к эсминцу США: видео
Мнение Для Украины 2019-й был хорошим годом. Можно ли почивать на лаврах
В 2019 году объем рынка автогаза превысил объем рыка бензина
ТЭК В 2019 году объем рынка автогаза превысил объем рыка бензина
Крымские активы. Россия проиграла суд в Швейцарии
Экономика Крымские активы. Россия проиграла суд в Швейцарии
Популярное
фото/видео
Радиация. Ученые сняли животных в зоне отчуждения Фукусимы: видео
Радиация. Ученые сняли животных в зоне отчуждения Фукусимы: видео
Открытие ХХI века: 10 новых видов птиц нашли в Индонезии - видео
Открытие ХХI века: 10 новых видов птиц нашли в Индонезии - видео 10.01.20, 22:43
Корабль ВМС России "агрессивно приблизился" к эсминцу США: видео
Корабль ВМС России "агрессивно приблизился" к эсминцу США: видео 10.01.20, 20:15
Криминальный беспредел: трейлер четвертого сезона "Фарго": видео
Криминальный беспредел: трейлер четвертого сезона "Фарго": видео 10.01.20, 18:28
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 