Радиация. Ученые сняли животных в зоне отчуждения Фукусимы: видео

Дикие животные процветают в зоне отчуждения Фукусимы, которую девять лет назад покинули люди. Об этом сообщают биологи Университета Джорджии, передает Science Alert.

Специалисты установили 120 камер в трех зонах: одна - с самым высоким уровнем загрязнения и закрытым доступом для человека, другая - с промежуточным загрязнением и ограниченным доступом для человека, третья - с фоновым излучением и открытым доступом для человека.

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Исследователи пришли к выводу: жизнь без людей оказывает большее влияние на популяции животных, чем радиологическое облучение. Например, в зоне отчуждения диких кабанов в четыре раза больше, чем в районах, контролируемых людьми.

"Точно так же, сравнительно более высокое содержание енотов, волков, лисиц и макак. Это можно объясненить тем, что животные эксплуатируют ранее недоступные ресурсы на стыке сельских районов и диких земель", - объясняют авторы исследования.

В 2011 году в результате землетрясения была повреждена АЭС в японском городе Фукусима . После аварии в океан ежедневно сливалось по 300 тонн зараженной воды.

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