Открытие ХХI века: 10 новых видов птиц нашли в Индонезии - видео

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Каждый вид был подтвержден с помощью анализа ДНК и получил собственное название

В Индонезии обнаружили сразу 10 новых видов птиц за одну экспедицию. Это крупнейшая орнитологическая находка ХХI века, передает National geographic.

Об открытии заявили исследователи Национального университета Сингапура и Индонезийского института наук, которые работали на островах Талиабу, Пеленге и тогской группе островов, расположенных вблизи Сулавеси.

Острова окружены глубокими водами и не имели связи с другими участками суши во времена ледниковых периодов – это делает их перспективными для обнаружения эндемиков. В местных лесах и нагорьях встречаются тропические птицы, которые редко выходят из тени деревьев.

В общей сложности экспедиция обнаружила пять новых видов и пять новых подвидов певчих птиц, каждый из которых был подтвержден с помощью анализа ДНК и получил собственное название.

В частности, орнитологические справочники пополнятся Пеленгским веерохвостом (Myzomela wahe), питающимся фруктами и нектаром и распушающим свой хвост при виде опасности, а также видом Locustella portenta, дословно переводящимся как Чудесный кузнечик – это неприметная коричневая птица, издающая стрекочущие звуки.

Исследователи надеются, что правительство Индонезии рассмотрит вопрос о предоставлении охраняемого статуса обнаруженным птицам.

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Теги: птицы, экология, индонезия, животные
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