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Bloomberg назвал виды животных, исчезнувших на минувшие 10 лет

Bloomberg назвал виды животных, исчезнувших на минувшие 10 лет - Фото
Гигантская черепаха острова Пинта (Фото: скриншот видео American Museum of Natural History/Youtube)
24.12.2019, 19:38

Четыре вида исчезли совсем, еще четыре – больше не встречаются в дикой природе

За последние десять лет в мире полностью вымерли четыре вида диких животных. Представители еще четырех видов полностью исчезли из дикой природы. Об этом сообщает Bloomberg в Twitter.

Полностью исчезли:

Лесной сцинк на острове Рождества – разновидность ящерицы. Последний известный представитель этого вида по имени Гамп умер 31 мая 2014 года.

Charco Palma pupfish – разновидность мелкой рыбы семейства Cyprinodontidae, который жил в Мексике.

Пипистрелла с острова Рождества - разновидность летучей мыши, жившей только на острове Рождества. Последний раз представителя этого вида заметили еще в 2009 году, после того не было найдено ни одной летучей мыши этого вида несмотря на интенсивные поиски.

Абингдонская слоновая черепаха - подвид слоновых черепах. Жила на острове Пинта (Галапогосские острова), поэтому имеет еще одно название – гигантская черепаха острова Пинта. К концу ХХ века подвид было почти уничтожен из-за охоты. Последний представитель - черепаха по имени Одинокий Джордж - умер в 2012 году.

Животные, вымершие в дикой природе:

Геккон с острова Рождества, или геккон Листера - разновидность ящериц семейства Gekkonidae, небольшой по размеру - до 5 см.

Саблерогая антилопа, или сахарский орикс - разновидность антилоп, населявших степи и пустыни Северной Африки. Их высота могла достигать несколько более метра, шерсть светлая, почти белая. Ранее они населяли всю Сахару, однако их количество резко сократилось из-за охоты. Последний дикого орикса видели еще в конце XX века.

Лягушка Киханси - разновидность лягушек, обитавших вблизи водопада у реки Киханси в Танзании. Они водились только на площади 0,02 кв. км - самый маленький ареал обитания среди позвоночных. Их популяция насчитывала более 17 000 особей, пока в 1995 году не началось строительство плотины, которая лишила лягушек доступа к пресной речной воде.

Гавайский ворон - разновидность птиц, который был распространен на Гавайских островах. Вид пострадал от масштабного изменения среды, в частности уменьшения подлеска в результате лесозаготовок, сельского хозяйства и потери опылителей. На сокращение вида повлияла охота – в конце XX века их отстреливали как вредителей. В 2002 году исчезли две последних птицы в Гавайском национальном заповеднике.

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